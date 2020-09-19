“Могут существовать в принципе”: Ученые задались целью изучения супермассивных черных дыр

19.09.2020, 17:17, Разное

Зарубежные исследователи анонсировали проведение углубленных исследований, посвященных изучению космических черных дыр особо крупного размера. По мнению исследователей, результаты научных изысканий позволят разгадать загадку темной материи.

Отправной точкой исследования является существующая научная гипотеза о том, что сверхмассивные черные дыры были образованы в ядрах галактик слиянием ряда подобных образований меньшего размера и последующего поглощения ими окружающей материи. При этом акцент делается на параметры самой большой черной дыры из известных, имеющей массу в 66 миллиардов масс Солнца. Как полагают ученые, актуальная гипотеза не дает объяснения возникновения объектов таких размеров в первые миллиарды лет существования Вселенной. Со своей стороны, британские астрономы видят причиной генерации колоссальных черных дыр в образовании концентрированных карманов материи, достаточных для последующего коллапса в более огромные. Главной же целью поиска сверхмассивных образований посредством таких инстументов, как гравитационное линзирование и анализ побочных эффектов от поглощенных ими материи, является разрешение главной загадки Вселенной, заключающейся в понимании сути темной материи. К слову, исследователям до сих пор не удавалось наблюдать её воочию.

“Удивительно, что до сих пор мало внимания уделялось возможному существованию колоссально массивных черных дыр, потому что они могут существовать в принципе”, – резюмировал цели научной работы исследователь Флориан Кюнель, представляющий Университет Людвига Максимилиана в Мюнхене (Германия). Об этом пишет Space.com.