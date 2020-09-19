 

Лера Кудрявцева продемонстрировала, как готовится к именинам мужа

19.09.2020, 17:17, Разное

Супругу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову исполнилось 33 года. Ведущая решила устроить мужу сюрприз и в полпервого ночи начала подготовку к празднику.
На своей странице Instagram в режиме Stories Лера Кудрявцева показала, как проходят приготовления ко дню рождения супруга Игоря Макарова. Она рассказала, что когда в доме все засыпают, то «просыпается мафия». Чтобы к торжеству подготовиться спокойно и тихо она решила ночью надуть шары и нарезать оливье.

Игорь Макаров – третий муж ведущей, а поженились они в 2013 году. Через пять лет у них родилась дочка Маша. Невзирая на разницу в возрасте, которая составляет 16 лет, супруги живут счастливо, обожают дочку и иногда показывают в социальных сетях подробности личной жизни.

Напомним, что у Леры Кудрявцевой есть и старший сын Жан Ленюк, которому 30 лет. Два года назад он сделал свою мать бабушкой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / «Нет тебя 18 лет. Больно»: Ирина Круг почтила память убитого 18 лет назад супруга

26.07 / Россиянам пообещали скачок цен на интернет

21.07 / Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

29.07 / В Москве в аварии с автобусом погиб человек

13.09 / Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship на высоту более 18 километров

15.07 / Пригожин назвал причину вражды с отцом Жанны Фриске

25.07 / Вышел трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

10.08 / «Политика одна должна быть — люди»

08.07 / Мнение: Шпионские страсти

15.07 / Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска