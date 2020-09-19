Лера Кудрявцева продемонстрировала, как готовится к именинам мужа

19.09.2020, 17:17, Разное

Супругу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову исполнилось 33 года. Ведущая решила устроить мужу сюрприз и в полпервого ночи начала подготовку к празднику.

На своей странице Instagram в режиме Stories Лера Кудрявцева показала, как проходят приготовления ко дню рождения супруга Игоря Макарова. Она рассказала, что когда в доме все засыпают, то «просыпается мафия». Чтобы к торжеству подготовиться спокойно и тихо она решила ночью надуть шары и нарезать оливье.

Игорь Макаров – третий муж ведущей, а поженились они в 2013 году. Через пять лет у них родилась дочка Маша. Невзирая на разницу в возрасте, которая составляет 16 лет, супруги живут счастливо, обожают дочку и иногда показывают в социальных сетях подробности личной жизни.

Напомним, что у Леры Кудрявцевой есть и старший сын Жан Ленюк, которому 30 лет. Два года назад он сделал свою мать бабушкой.