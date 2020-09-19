 

Дмитрий Нагиев запустил свое шоу на YouTube

19.09.2020, 17:15, Разное

Дмитрий Нагиев совместно с медиагруппой “Красный квадрат” запустил на YouTube новое ироничное шоу “Везде Нагиев”. Дмитрий берет интервью у персонажей, актерский образ которых давно вызывает у него интерес. Чтобы лучше понять характер, перед каждой ролью проходит подробное актерское исследование, встречи и обстоятельные интервью с героями, которых предстоит играть.

Мы старались, снимали, и вы перешагните через себя, посмотрите, не отворачивайтесь. Через боль, слезы, страдания и грыжу. Че вам – трудно что ли?- пошутил Нагиев на своей странице в Instagram. К нему в студию приходят самые неожиданные гости, поэтому каждый раз беседа идет не по плану, и всегда происходит что-то интересное. Нестандартный формат разговора, по словам создателей, позволяет уйти от обычных интервью и ток-шоу, вспомнить интерес к импровизации, перевоплощению и тонкой иронии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: Какая женщина Леонардо да Винчи самая лучшая

21.08 / Мнение: Митинги за Лукашенко. 20.08.2020

04.09 / Подросток попытался взорвать школу в Красноярском крае

18.08 / В Сирии, военнослужащие США вступили в перестрелку с про-Асадовскими силами

05.07 / Мнение: Что такое «стакан» в автозаке

08.07 / Илья Авербух прокомментировал отношения с Лизой Арзамасовой

05.07 / Мнение: Глава наемников России на съезде партии «Родина»

17.07 / Мнение: “Демонстрация мощи” в Южно-Китайском море

04.08 / Ученые: Детские травмы ускоряют старение организма

24.07 / В МЧС рассказали о способах спастись от молнии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска