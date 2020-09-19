Дмитрий Нагиев запустил свое шоу на YouTube

19.09.2020, 17:15, Разное

Дмитрий Нагиев совместно с медиагруппой “Красный квадрат” запустил на YouTube новое ироничное шоу “Везде Нагиев”. Дмитрий берет интервью у персонажей, актерский образ которых давно вызывает у него интерес. Чтобы лучше понять характер, перед каждой ролью проходит подробное актерское исследование, встречи и обстоятельные интервью с героями, которых предстоит играть.

Мы старались, снимали, и вы перешагните через себя, посмотрите, не отворачивайтесь. Через боль, слезы, страдания и грыжу. Че вам – трудно что ли?- пошутил Нагиев на своей странице в Instagram. К нему в студию приходят самые неожиданные гости, поэтому каждый раз беседа идет не по плану, и всегда происходит что-то интересное. Нестандартный формат разговора, по словам создателей, позволяет уйти от обычных интервью и ток-шоу, вспомнить интерес к импровизации, перевоплощению и тонкой иронии.