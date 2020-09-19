Охранник главы МИД Великобритании забыл в самолете заряженный пистолет

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19.09.2020, 16:48, Новости дня

Охранник министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба оставил заряженный пистолет на борту самолета Лондон из Вашингтона, информирует таблоид Sun.

Инцидент произошел в пятницу утром в лондонском аэропорту Хитроу. В Вашингтон глава британского МИД летал для проведения переговоров с американскими коллегами по поводу Brexit и Северной Ирландии, передает РИА «Новости».

Полиция Лондона подтвердила, что охранник, с которым произошел инцидент, на время расследования отстранен от выполнения оперативных обязанностей с применением оружия «Личный охранник разбирал паспорта и готовился к выходу Рааба с самолета. Неизвестно почему, он снял кобуру с заряженным «Глоком» внутри и положил ее на сиденье. Затем вместе с главой МИД он вышел, оставив оружие. Пришли уборщицы – и одна из них обнаружила оружие в кобуре. Понятное дело, она была шокирована и позвала на помощь, вызвали полицию», – сообщил Sun источник.

Ранее похожий инцидент произошел с охранником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщала в феврале газета Sun, охранник экс-премьера забыл заряженное оружие в туалете самолета, летевшего из Нью-Йорка в Лондон. Пистолет нашел один из пассажиров лайнера.



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