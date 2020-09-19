Владелец сервиса TikTok подал в суд на Трампа

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19.09.2020, 16:48, Новости дня

Китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории страны.

Позиция ByteDance заключается в том, что Трамп запретил TikTok по политическим причинам, а не для предотвращения угрозы от приложения для США, передает РИА «Новости».

Сообщается, что компания сетует на возможное уничтожение онлайн-сообщества TikTok в Америке, в котором «для самовыражения собрались миллионы американцев».

Напомним, глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Утверждается, что существуют «достоверные данные», свидетельствующие о том, что ByteDance с помощью приобретения музыкального сервиса musical.ly «может предпринять действия», которые создают угрозу для нацбезопасности США.

ByteDance требует около 30 млрд долларов за американский сегмент социальной сети TikTok. Сообщалось, что купить его могут Oracle или в Microsoft.



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