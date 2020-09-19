Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

19.09.2020, 16:48, Новости дня

Два пранкера обсудили с главой Европейского парламента Давидом Сассоли ситуацию в Белоруссии, представившись экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Сассоли пригласил «Тихановскую», роль которой исполнила девушка-пранкер, приехать в Европарламент, передает РИА «Новости».

«У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас… Наверное, что я могу сделать – поговорить с председателем Макалистером. Мы с ним можем организовать ваш визит, … можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером, и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее», – сказал Сассоли.

Пранкеры поинтересовались, будут ли введены санкции против Белоруссии со стороны Европарламента, но Сассоли в ответ на это лишь повторил свое приглашение на октябрьскую сессию.

Шутники также сообщили главе Европарламента, что большая часть белорусского истеблишмента ждет «удобного момента», когда позиции Александра Лукашенко «окончательно ослабнут». Сассоли ответил, что это «интересная информация».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.