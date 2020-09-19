Мнение: Измученные политкорректностью

19.09.2020, 16:40, Разное



к/ф “Невидимая сторона” (?), реж. С.Спилберг, 2009

Смотрел я тут как-то, на ночь глядя, вполглаза музыкальные каналы, и случайно заметил, как оказалось, давно всем известную вещь: во всех “черных” клипах (то есть с участием исполнителей-негров), присутствует, с одной стороны, очень много почти порнографической эротики… А с другой – в них тоже ТОЛЬКО “черные”! То есть – обоих полов, но – негры. Или, в крайнем случае, мулаты. Белых нет! В принципе нет.

Заинтригованный, я стал вспоминать просмотренные недавно голливудские фильмы – на предмет именно этого: межрасового смешения. Сначала недавно виденные, потом – виденные давно, потом – хоть когда-нибудь виденные… Кроме экранизации “Отелло” (там все ж Дездемона – белая, а мавр – черный) – так ничего и не вспомнилось!

Наверно, я просто плохо знаю американское кино. Давайте вместе вспоминать! Не может быть, чтоб совсем НИЧЕГО!

Итак: где, в каком американском фильме вы, друзья, видели пример “смешанной” пары: негр и белая? Вот противоположный пример я вспомнил: знаменитый “Телохранитель”. Там ведь “любофф” между Уитни Хьюстон и Кевином Костнером? Хотя тоже, по-моему, больше платоническая… О, опять вспомнил противоположный пример: Микки Рурк и Кери Отис, фильм уж не помню, эротика какая-то.

Пока у меня получается, что для Голливуда белый мужик, тра… пардон, любящий черную женщину – это еще туда-сюда, “бывает”. А вот наоборот – ни-ни!

А наоборот? Белая женщина и черный мужчина? Пусть даже не как главные герои – а так, вторым планом? Типа – приходит главный герой в гости к другу. Друг, понятно, негр (это в американских фильмах сплошь и рядом, ничего не скажешь). И встречает его жена друга – белая. Ким Бессинджер, к примеру?

Пошерстил еще – картина нарисовалась довольно четкая. Тут, конечно, набежали “знатоки”, стали уверять, что “таких фильмов до фига и больше”… Ну-ну. На самом деле “узок круг этих революционеров”. Что мы имеем? Ссылки на фильмы с Вупи Голдберг, во-первых; но, извините – разве кто-то всерьез воспринимает Вупи как “сексуальный объект”? Вупи, дорогие друзья, всю жизнь работает в амплуа ФРИКА! Это все равно как если бы кто-то говорил, что в России полный порядок с демонстрацией “образа простой украинской женщины”, приводя в пример… Верку Сердючку.

Дальше – фильмы со Снайпсом. И что же – “Лихорадка джунглей”? Хе-хе, как говорится. Фильм-то как раз о том, как герой Снайпса всех “глубоко обидел” своей любовью к белой женщине! Это, заметим, в Америке в разгар политкорректности.

Безусловно – “Криминальное чтиво”. О да – пример бесспорный. Ума Турман замужем за черным мафиозо. И все равно – тут что угодно, только не пример НОРМЫ.

Поймите меня правильно: я-то чего хочу? Мне интересно увидеть, чтобы на экране жили себе черный с белой, и чтоб это никого не удивляло! А то ведь, извините, как-то странно получается: если верить Голливуду, в Штатах чуть не половина полицейских – негры (причем большинство из них – начальники, командуют вечно пьяными янки); про судей уж вообще не говорю – очевидно, что черные судьи в киношных Штатах ПРЕОБЛАДАЮТ (а если точнее, то больше всего среди судей старых негритянок – у них это, видимо, особенно хорошо получается).

И киногероев такое засилье черных правоохранителей ни капли не удивляет – все воспринимают как должное. Но вот брак или просто союз между негром и белой – это почему-то воспринимается как что-то “из ряда вон”. Точнее – или такого вообще нет, или вокруг этого и крутится основная драма, причем, как правило, хеппи-энда в таких историях не жди…

Еще приводят в качестве примера откровенно АНТИ-американский фильм датчанина Триера “Мандарлей”. Шутите? Или “Actually love”. Так, извините, то – Англия!

“Я, снова я и Ирэн”? Ну да, ну да. Злобный карлик-негр и красотка-первая жена героя Джима Кэрри. Ничего не возразишь – они (карлик и героиня) явно трахаются и вообще живут вместе. Но – неужели не очевидно? – что вообще весь этот эпизод и приводится как пример ИЗВРАЩЕНИЯ?? Мол, “только с таким дураком, как Кэрри, такое могло случиться!” Жена ушла к карлику (!!), да еще и негру (!!!).

В общем, мое убеждение окрепло. Америка – страна глубочайшей СЕГРЕГАЦИИ. В социальном плане – через политкорректность – она еще как-то, пусть формально и “на словах”, но преодолевается… А вот на бытовом уровне – дело труба. Тут даже “фабрика грез” не справляется: ну не может выдавать продукцию, вообще не имеющую отношения к реальности! Динозавров и Человека-Паука снимать – no problem, запросто. Кинг-Конг – любого размера; спартанцы – в любом количестве и как живые! А вот ПРОСТО живущая вместе смешанная семья, состоящая из черного мужа и белой жены – это, господа, извините. Не выйдет. “Это фантастика, сынок”.

Мда-а-а… Непросто, наверно, жить стране с таким гвоздем в заднице… (2007 г.)

Действительно, написал вот такой полный недоумения пост (точнее – два) в 2007 году. Тогда многие крутили пальцем у виска – мол, обижаю великую американскую нацию. Но теперь, когда там вся страна полгода содрогается от бунтов на тему расизма – всё это воспринимается немного иначе…

Ну и, кстати, интересен вопрос отражения темы смешанных расовых браков в нашем кино. Тоже как-то навскидку ничего не вспоминается. Чтобы была семья, скажем, узбека и русской? Или русского и ингушки? Казашки? Якутки? Ничего вспомнить не могу. Тоже сегрегация?

