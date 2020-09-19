 

Мнение: Кто и чем отравил Навального?

19.09.2020, 16:34, Разное

Алексей Навальный выздоравливает. Сегодня он опубликовал в своем инстаграме пост, в котором рассказал, как идет его восстановление.

«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда». При этом, совсем недавно никого не узнавал и «не понимал, как разговаривать»:  «Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», — рассказал Навальный. Сейчас же у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но Навальный понимает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». Раньше он бы «просто тупо стоял и смотрел».

У меня нет никаких сомнений, что Навального, действительно отравили. Но большие сомнения, что отравили его именно «Новичком».
В свое время, я долго общался с Вилем Мирзаяновым, которого называют одним из разработчиков «Новичка». И поэтому знаю, как действует «Новичок» на организм человека, как долго хранится, что происходит, если новичок попадает, например, на горлышко бутылки… И поэтому, информация пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш о том, что «Новичок» был обнаружен только на бутылке, что яда не было на его личных вещах, еще больше усилила мои сомнения….

Похоже, что Навального, действительно, отравили. Не «Новичком», а чем-то другим. А «Новичок» в гнусной истории отравления Алексея Навального, похоже, появился позже…

Чтобы выяснить, откуда на бутылке появились следы «Новичка», выяснить, кто, как  и чем на самом деле отравил  Навального и необходимо возбудить уголовное дело,  и провести тщательно расследование…  Но уголовное дело по факту покушения на убийство Навального упорно не возбуждается. А это наводит на подозрения, что отравление Навального – это спецоперация одной из «башен Кремля»…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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