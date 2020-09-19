Арахамия заявил, что “Слуге народа” выгоднее проиграть местные выборы

19.09.2020, 16:25, Новости дня

Глава фракции “Слуги народа” в Верховной Рады Давид Арахамия считает, что партии выгоднее проиграть местные выборы. Такое мнение он высказал в эфире программы “HARD с Влащенко” на телеканале “Украина 24”, которая вышла в эфир 16 сентября.

“Мое мнение такое (и многие политтехнологи так говорят): на самом деле в местных выборах побеждать – себе дороже. Почему? Потому что как только тебя выбрали и ты наверху, как только пошел первый отопительный сезон, тебя уже с эпитетами и антиэпитетами начинают называть… Поэтому если рассматривать, что на очередные парламентские выборы мы должны выйти через четыре года, получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее”, – заявил Арахамия.

По его словам, таким образом “Слуге народа” удастся избавиться от “негатива по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее”. “Не мы же рулим городом”, – добавил нардеп.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

“Слуга народа” сформировала в парламенте монобольшинство.

25 октября состоятся первые местные выборы после избрания Владимира Зеленского президентом и получения его партией “Слуга народа” большинства в парламенте.

Согласно соцопросу группы “Рейтинг”, опубликованному 17 сентября, на местных выборах за пропрезидентскую политическую силу готовы проголосовать около 16% респондентов.