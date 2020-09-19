Протесты в Бангкоке. На площадь перед Королевским дворцом вышли тысячи людей

19.09.2020, 16:25, Новости дня

Тысячи протестующих собрались на площади Санам Луанг в столице Таиланда Бангкоке на двухдневную акцию протеста. Они требуют принять новую конституцию и распустить правительство, в котором доминируют военные, сообщает столичная газета Bangkok Post.

Большинство демонстрантов – студенты с антимонархическими настроениями, пишет газета. Они начали бастовать на территории кампуса Университета Таммасат в Бангкоке.

После этого митингующие пошли на площадь Санам Луанг перед Большим королевским дворцом, которая находится напротив этого университета.

Полицейские установили заграждения на траве возле Большого дворца. Закон о публичных собраниях Таиланда запрещает собираться в радиусе 150 метров от территории Большого дворца. К новым заграждениям подогнали три водовоза.

По оценкам полиции, по состоянию на 18:00 по местному времени (14:00 по Киеву) на площади собралось до 20 тыс. человек. Организаторы полагают, что число протестующих повысится до 100 тыс.

Днем демонстранты стояли под проливным дождем.