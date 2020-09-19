Мнение: Боливия перед выборами

19.09.2020, 16:20, Разное

О ситуации в Боливии перед выборами 18 октября. События там развиваются очень интересно.

Приведенная к власти в результате ультраправого военного переворота поддержанного ЦРУ Жанин Аньес снялась с выборов президента Боливии. Еще недавно она вовсю планировала поучаствовать как минимум во втором туре, но что-то пошло не так.

После переворота, планировалось, что через некоторое время пройдут выборы, где результат захвата власти будет легитимизирован в пользу путчистов. Но в стране продолжались протесты, блокирование дорог, а потом и коронавирус помог, поэтому выборы все откладывались и откладывались.

А и без того незначительная популярность Аньес и военной хунты продолжала падать.

Первый крупный опрос перед стартом выборов в Боливии показал, что Аньес существенно отстает от кандидата от партии МАС (которую представлял свергнутый президент Эво Моралес), а также от других правых – бывшего президента Месы и полу-фашиста Камачо.

По местной системе, выиграть в первом туре можно набрав более 40% голосов и опередив оппонентов на 10%. Если эти условия не выполняются, то проводится второй тур.

За день до снятия Аньес, вышел новый соц.опрос, который показывает, что Арсе набирает 40,3%, а у Месы будет гарантировано меньше 30%. У "лидера боливийского народа" всего 10%.

Что означает победу Арсе и МАС уже в первом туре и полное возвращение к власти, с вполне понятными для участников переворота последствиями, которых в лучшем для них случае просто затаскают по судам за массовые убийства и незаконный захват власти. Поэтому Аньес публично сняла свою кандидатуру в пользу Месы и призвала всех правых объединяться "во имя свободы и демократии", иначе в Боливию вернется Эво Моралес и сделает всем ата-та.

Задача минимум, натянуть голоса за Месу так, чтобы не допустить разрыва более 10% с Арсе и пробиться во второй тур, где будут предприняты попытка за счет боливийской версии кампании "Не дай бог" не допустить возвращения президентского поста в руки МАС.

Такие телодвижения естественно не понадобились, если бы опросы не выявили огромную популярность партии свергнутого президента в Боливии. Это лишний раз показывает, что гос.переворот украл реальный выбор народа, с которым путчистам теперь приходится иметь дело.

Примечательно, что идущий на 3-м месте Камачо, который был одним из главных акторов гос.переворота, заявил https://twitter.com/LuisFerCamachoV, что фигура Аньес всегда была искусственной, а ее рейтинги сфальсифицированными



На тему Камачо и других боливийских правых отсылаю к прошлогоднему материалу "Штрихи к портрету лидеров боливийского переворота" https://colonelcassad.livejournal.com/5418075.html

Чтобы лучше было понятно, кого именно ЦРУ помогало приводить к власти для свержения Эво Моралеса

Впрочем, учитывая, что военные путчисты явно не хотят был привлечены к ответственности, в случае победы МАС, можно ожидать ,что будут предприняты серьезные усилия для достижения второго тура и последующей победы в нем.

Так что местным социалистам расслабляться рано, даже несмотря на серьезное лидерство по всем социологическим опросам.