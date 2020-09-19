Обыскивавшие номер Навального совершили преступление

19.09.2020, 16:05, Разное

Соратники Алексея Навального продолжают в буквальном смысле собственными руками разрушать и без того слепленное на коленке «расследование» Запада об отравлении блогера. Вломившись в гостиничный номер в Томске, сотрудники ФБК нарушили всё, что можно было нарушить и в первую очередь – правила работы с боевыми отравляющими веществами и сбора вещественных доказательств. Тем самым они не только помешали правосудию и фактически уничтожили улики, но и нарвались на уголовное преследование.

Убогий спектакль соратников Навального с обыском его гостиничного номера, обнародованный на днях в социальных сетях, в беседе с журналистами ФАН оценил специалист Центра Виноградова Михаил Клюшин, подчеркнув, что в первую очередь все эти «сыщики» отправились бы к праотцам максимум на выходе из гостиницы, если бы на собранных ими уликах были действительно остатки «Новичка». Навальнисты нарушили все возможные правила обращения с боевыми отравляющими веществами. Они пытаются убедить аудиторию, что в обычных медицинских перчатках и используя мусорные пакеты проделали работу специального токсикологического отделения ФСБ. Ни обеззараживания улик специальным составом, ни контейнеров для транспортировки ядов, ни хотя бы угольных респираторов. Если бы в такой экипировке работали в месте, где оставались следы «Новичка», от всей группы мокрого места не осталось бы. Причём в считанные минуты.

Ко всему прочему сотрудники ФБК грубо нарушили законодательство, буквально выкрав важные для дела улики. Тем самым они воспрепятствовали правосудию, что влечёт за собой суровое уголовное наказание. Всем главным героям явно постановочного ролика из «номера Навального» светят серьёзные тюремные сроки. Как, впрочем, и Марии Певчих, которая, по версии Берлина, передала ФРГ бутылку со следами «Новичка», изъятую в гостинице. Эта мадам нарушила сразу с десяток законов. И это не учитывая самого отравления блогера. Ведь именно Певчих является главной подозреваемой. У неё была прекрасная возможность подмешать яд Навальному во время его турне в Томске. И достать нужные токсины для неё не составило бы большого труда, так как отец Певчих – руководитель двух биологических лабораторий.