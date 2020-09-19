Мнение: Гребанная российская медицина! Лекарство Путина от Covid-19 смогут позволить себе лишь олигархи!

19.09.2020, 15:50, Разное

Ой, а понтов-то было с этой вакциной Путина! И дочь типа его привилась, а типа лучше в мире нет, и заказов на миллиард уже – а толку? Цена этого чуда, от которого якобы сразу все проходит в России будет доступна только ИЗБРАННЫМ! В стране говорят есть газ, нефть, типа зерна девать некуда, но вылечить людей не могут. Зато "Искандеры" у них. Уроды, бл!

Так как я в хорошем настроении, товарищи, то вы только что прослушали либеральную истерику из серии "Если бы я был дятлом и работал на радио "Эхо Москвы". Потому что дальше у меня будут хорошие новости, хотя для жителей Украины – они будут плохие. Впрочем, давайте приступим.

Во-первых, конечно, все дело в заголовке моей любимой либеральной помойки ньюсру-ком, цитирую:

"Стоимость одной упаковки российского препарата от коронавируса будет близка к минимальной месячной зарплате". Компания-производитель российского препарата от коронавируса "Коронавир "Р-Фарм" сообщила, что ее лекарство будет продаваться в розницу по цене 11 550 рублей. А генеральный директор компании "Промомед", который производит другое лекарство от коронавируса – "Арепливир", заявил, что средство будет стоить в рознице от 12 320 рублей, передает РИА "Новости".

Ну, т.е., во-первых, это важно, у России УЖЕ ЕСТЬ ЛЕКАРСТВО. Которое, еще и еще раз, напоминаю, в США и Европе только обещают. Причем, после тестов на обезьянах, зачеркнуто, на людях – в той же, насколько помню, Англии – это дело остановили – ибо сдохнуть можно еще до излечения. И более того, попытки Трампа выкупить у Германии целиком контору, что занимается этим делом – потерпели позор и фиаско. Но, то мелочи – знаете, что не написали либеральные журнаш… журналисты? А вот. Кстати, цитирую гадюшник под названием РБК, что удивляет:

Российский препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Вот так мерзкие либералы нам постоянно врут – я сильно удивлен за РБК. И более того, теперь вы можете осознать – сколько может принести России, помимо очевидной славы, это лекарство? Ведь, не может же страна-бензоколонка создать что-то такое – что спасет планету, правда? Особенно, когда в США от Ковида уже никого не считают – типа, трансгендеры новых демократов нарожают.

И я просто не хочу лезть искать и цитировать ученого, кто сказал, что это реально победа. Да, иммунитет пока навсегда не вырабатывается, но сам вирус останавливается в течение суток. Народ – это круть крутяжная.

И значит, мы еще не один раз услышим злобное вранье либералов и "западных партнеров". И чем оно будет звонче, тем больше будет ясно – кто Империя, а кто… ну, вы поняли.

p.s. Кстати, мы запомним заголовок помойки ньюсру-ком – потому что будет и американское лекарство, это без сомнений – вопрос сроков. И еще вернемся, где больше негров похоронили, и где государство помогает. Голосуйте за Трампа, бгг.

Счастья вам.