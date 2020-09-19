Малый ракетный корабль «Грайворон» вышел в море для испытаний

19.09.2020, 15:48, Новости дня

Малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», построенный для Черноморского флота России, впервые вышел в море для ходовых испытаний.

«Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Грайворон» проекта «Буян-М», построенного для Черноморского флота, совершает первый выход в море для прохождения заводских ходовых испытаний», – передает ТАСС сообщение пресс-службы флота.

В ходе работ будут проверены основные параметры корабля, все его устройства, механизмы и оборудование на соответствие техническим условиям. После их завершения корабль ждет следующий этап государственных испытаний.

Сообщается, что корвет «Грайворон» уже прошел первичную электромагнитную обработку.

Ранее сообщалось пяти строящихся кораблях проекта 21631: «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск».

Напомним, 17 августа малый ракетный корабль «Грайворон», предназначенный для Черноморского флота, прибыл в Новороссийск для проведения государственных испытаний.