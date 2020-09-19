 

Главный эпидемиолог РФ счел нормой рост заболеваний коронавирусом

19.09.2020, 15:48, Новости дня

С наступлением осени отмечается естественный рост заражений коронавирусной инфекцией, сообщил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Появляется все больше данных, что для коронавируса характерно сезонное повышение заболеваемости, как и для других инфекций, передающихся аэрозольным путем», – передает «Интерфакс» слова Брико.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 6065 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 97 тыс. случаев заболевания.

Ранее глава Министерства образования Валерий Фальков сообщил об отсутствии вспышек коронавируса в российских вузах. Между тем  в ряде регионов закрыты на карантин школьные классы. Накануне в Севастополе вернули обязательный масочный режим.



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