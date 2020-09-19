Главный эпидемиолог РФ счел нормой рост заболеваний коронавирусом
19.09.2020, 15:48, Новости дня
С наступлением осени отмечается естественный рост заражений коронавирусной инфекцией, сообщил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
«Появляется все больше данных, что для коронавируса характерно сезонное повышение заболеваемости, как и для других инфекций, передающихся аэрозольным путем», – передает «Интерфакс» слова Брико.
Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 6065 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 97 тыс. случаев заболевания.
Ранее глава Министерства образования Валерий Фальков сообщил об отсутствии вспышек коронавируса в российских вузах. Между тем в ряде регионов закрыты на карантин школьные классы. Накануне в Севастополе вернули обязательный масочный режим.
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