Белоруссия назвала вмешательством в дела страны участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

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19.09.2020, 15:48, Новости дня

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз назвал неприкрытым вмешательством во внутренние дела Белоруссии участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС.

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», – передает РИА «Новости» слова Глаза.

«Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?» – задался он вопросом.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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