«В лучах заката»: Кристина Орбакайте покорила фанатов новым фото в Сети

19.09.2020, 15:45, Разное

49-летняя отечественная певица Кристина Орбакайте покорила фанатов новым фото в Instagram-аккаунте. Они отметили, что «В лучах заката» звезда эстрады выглядит сногсшибательно.

На снимке Кристина Орбакайте наслаждается прекрасными видами Майями. Она позирует в синих джинсах и серой футболке, солнцезащитных очках и дизайнерской защитной маске, спущенной с лица. Волосы звезда собрала в хвост, а руки держит в карманах. Подписчики певицы отметили, что она моложаво выглядит, а фигура такая же стройная, как и 30 лет назад. По их словам, снимок удачный, дочь Аллы Пугачёвой – стильная и красивая, состоялась как личность. «Вот она – порода»,- добавили комментаторы и пожелали героини «Чучела» финансового, семейного благополучия и оставаться всегда открытой для публики.

Кристина Орбакайте уже два года живёт в США с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Это не мешает заслуженной артистке РФ гастролировать по всему миру, а вместе с тем работать в отечественном театре и кино. Её последние достижения: артистка сыграла Гитель Моска в спектакле «Двое на качелях» (Московский театр «Современник»), а также выпустила музыкальный видеоролик на трек «Пьяная Вишня», который в течение года набрал порядка 60 миллионов просмотров на YouTube.