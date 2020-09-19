Лёд тронулся: Регина Тодоренко похудела на 6 кг, встав на коньки

19.09.2020, 15:45, Разное

Регина Тодоренко после скандала с некорректными высказываниями о домашнем насилии вновь в центре внимания. Лёд тронулся: популярная ведущая «Орла и Решки» участвует в проекте «Ледниковый период» и даже похудела на 6 килограммов, встав на коньки.

30-летняя экс-солистка группы Real O Регина Тодоренко в своём Instagram-аккаунте поделилась публикациями с тренировок и увлекательными рассказами о тяжёлой работе фигуристов. Артистка из-за усиленных спортивных занятий даже сбросила 6 килограммов. Супруга экс-солиста группы Smash Влада Топалова объяснила фолловерам, что нет никаких секретов похудения, только изнуряющий труд, падения и подъёмы, слёзы и смех. На опубликованных фото «Теперь с коньками повсюду» запечатлены нежные объятия участников шоу «Ледниковый период».

Фанаты обрадовались, что Регина Тодоренко вернулась в шоу-бизнес и на экран, отметив, что смотрят все видео с ней и не дышат, а только восхищаются прекрасной техникой телеведущей и её партнера по проекту – известного фигуриста Романа Костомарова. Поклонники пары заметили, что артистка «вся светится», подчеркнули шикарную игру, продуманные и прожитые образы.