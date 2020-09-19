Полина Гагарина оголила грудь в роскошном наряде от Dior

19.09.2020, 15:45, Разное

Известная российская певица Полина Гагарина оголила грудь, надев роскошное платье от Dior. Блондинка посетила открытие обновленного бутика модного бренда в Москве. Фотографии с мероприятия знаменитость обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

Полина Гагарина для выхода в свет выбрала черное платье из осенней коллекции Dior. Наяд отличается глубоким V-образным вырезом, который слегка оголил грудь артистки. Образ знаменитости завершил крупный кулон.

Большинству подписчиков понравился наряд Полины Гагариной. Однако нашлись и те, кто заявил, что нужно иметь грудь, чтобы носить подобное платье. Сама же певица никак не отреагировала не негативные комментарии.



Изображение взято с: Instagram @gagara1987

Недавно Гагарина спровоцировала слухи о романе с Сергеем Лазаревым. Артисты была запечатлены вместе на дне рождении Армана Давлетьярова. Напомним, что в этом году она развелась с известным фотографом Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочь Мию.