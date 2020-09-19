 

Путин сравнил работу над «Авангардом» с реализацией ядерного проекта СССР

19.09.2020, 15:08, Новости дня

Работа российских оружейников по разработке гиперзвуковых ракет «Авангард» сравнима с масштабом реализации ядерного проекта СССР, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи в День оружейника с инженером – конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.

Путин отметил, обращаясь к Ефремову, что «результаты вашей работы трудно переоценить», передает ТАСС.

«Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно вы и являетесь его автором. В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проекта, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», – добавил глава государства.

Также он рассказал, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока «Авангард» с Плесецка, передает РИА «Новости».

Российский лидер добавил, что в 2004 году была начата масштабная работа по реализации идей Ефремова. В 2018 году осуществлен завершающий пуск, и в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», был поставлен на боевое дежурство.

Ранее Владимир Путин заявил, что впервые в новейшей истории РФ обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.

Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что РФ якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как «украла» информацию у США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.



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