Мнения: Газовая конкуренция РФ и США в Европе становится взрывоопасной

19.09.2020, 15:08, Новости дня

На днях немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что Германия пытается откупиться от санкций США по «Северному потоку – 2». Нет, заголовок, конечно, был другим, но суть сообщения передана верно. Со ссылкой на свои источники германская газета в доверительных подробностях описала переговоры между министрами финансов Германии и США, якобы имевших место в августе этого года.

На днях немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что Германия пытается откупиться от санкций США по «Северному потоку – 2». Нет, заголовок, конечно, был другим, но суть сообщения передана верно. Со ссылкой на свои источники германская газета в доверительных подробностях описала переговоры между министрами финансов Германии и США, якобы имевших место в августе этого года.

Суть переговоров сводилась к предложению Берлина инвестировать 1 млрд евро в развертывание инфраструктуры по приемке американского СПГ на своей территории. Взамен Вашингтон должен отказаться от санкций, препятствующих достройке «Северного потока – 2» – как новых, так и тех, что уже заложены в проекте оборонного бюджета США на будущий год.

Информация Die Zeit говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что Германия очень заинтересована в российском маршруте доставки газа. Во-вторых – что она готова платить за снижение рисков. К слову, новости о том, что Навальный вышел из комы и уже хочет вернуться в Россию, пришлись как нельзя кстати. Германский бизнес, заинтересованный в поставках российского газа и имеющий большое влияние на правительство, хочет забыть историю с Навальным, как страшный сон, и попросту откупиться. И переговоры на уровне министров финансов говорят о том, что Вашингтон и Берлин уже торгуются.

Речь идет о двух строящихся терминала в городах Вильгельмсхафен и Брунсбюттель. К слову, Германия, будучи одним из крупнейших потребителей газа на континенте, строить СПГ-терминалы до сих пор не спешила: в отличие от итальянцев, французов и испанцев у практичных немцев проект с сомнительной окупаемостью вызывал здоровый скепсис. Логистическое плечо для газа из Северной Африки и Ближнего Востока у Германии было даже большим, чем для южных соседей, не говоря уже и переходе американского СПГ через Атлантику.

Сам факт ведения переговоров о госсубсидиях для СПГ-проекта свидетельствует о том, что конкурентоспособность транспортировки сжиженного газа на большие расстояния под вопросом. Ситуация и вовсе выглядит парадоксальной: чтобы иметь возможность беспрепятственно получать газ через «Северный поток – 2», Германия вынуждена инвестировать в более дорогой альтернативный маршрут доставки газа.

Тут, кстати, показателен случай с Украиной. В мае 2020 года украинское правительство согласовало меморандум с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о закупке 5,5 млрд кубометров газа ежегодно. Документ называли не иначе, как прорывом в деле обеспечения энергонезависимости Украины. Никакого труда нагнуть лишенную экономического суверенитета Украину для Вашингтона не составляло. Но возникла другая проблема: поставки американского СПГ в новую колонию должны быть обеспечены соответствующей инфраструктурой.

На постройку СПГ-терминалов на черноморском побережье – в Одессе или Очакове – у Киева прогнозированно не было денег: страна жива кредитами, и с трудом справляется с существующей долговой нагрузкой. От другого варианта доставки газа – через польский порт Свиноуйсцье отказалась уже Варшава, ведь для этого нужно было поучаствовать в строительстве соединительных газопроводов с Украиной. Но к чему эти траты, если Польша может зарабатывать на поставках американского газа в ту же Германию, не вкладываясь в инфраструктуру страны победившего Бандеры.

В общем, уже в сентябре оказалось, что «сделки века» по регулярному импорту американского СПГ на Украину не случится. Да и после прекращения действия транзитных контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом» Киев перешел на так называемый «виртуальный реверс», позволяющий уже без лишних затрат отбирать «агрессорский» газ прямиком из трубы, экономя на затратах по его физической перегонке через Словакию и Польшу.

Германия же, в отличие от Украины, страна куда более зажиточная, и миллиард-другой на убыточные СПГ-проекты выделить в состоянии. А то, что с экономическим суверенитетом там такая же беда, как и на Украине – так это уже, кажется, и не секрет вовсе.

Если газета Di Zeit не выдумала всю эту историю, то значит это следующее. Американскому СПГ в Евросоюзе быть, причем цена этого проекта вторична по отношению к политической целесообразности. Дороговизна проекта будет перекрываться субсидиями, выделяемыми не поставщиком, но покупателем дорогого газа. В этом смысле американский «богоспасаемый» газ сродни «зеленой» энергетике: очень дорого, неудобно для конечных потребителей и энергосистемы, но в виду сильных экологических веяний и очарования Греты Тунберг – совершенно необходимо. Германия, как и другие экономики ЕС, будет спонсировать американские сланцевые проекты просто потому, что так надо.

Для Газпрома и РФ в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде – больше не решающий аргумент при принятии решений. В этом смысле инновационные изыскания того же Газпрома, которые призваны определить техническую возможность загрузки «Северных потоков» уже не газом, а газово-водородной смесью – вещь правильная и необходимая. Если клиента нельзя переубедить, нужно работать с его фобиями и наваждениями. Уже через десяток лет газовая конкуренция РФ и США на европейском континенте превратится в водородную и станет куда более взрывоопасной во всех смыслах.

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