Названы варианты проведения «Евровидения» в 2021 году
19.09.2020, 15:08, Новости дня
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» подготовили четыре возможных способа его проведения в Роттердаме в 2021 году.
Первый вариант предполагает обыкновенное проведение Евровидения с визитом выступающих и гостей в Роттердам, передает РИА «Новости».
Второй вариант допускает специальную рассадку в зрительных залах, розыгрыш возможности присутствовать на концертах (с возвратом средств тем, кто не выиграл) и другие соответствующие ограничения для массовых мероприятий.
В третьем варианте рассматривается возможность дистанционного участия стран в конкурсе, а четвертый предполагает полностью дистанционное Евровидение.
Напомним, в 2020 году музыкальный конкурс Евровидение был отменен из-за пандемии коронавируса.
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