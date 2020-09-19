Названы варианты проведения «Евровидения» в 2021 году

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19.09.2020, 15:08, Новости дня

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» подготовили четыре возможных способа его проведения в Роттердаме в 2021 году.

Первый вариант предполагает обыкновенное проведение Евровидения с визитом выступающих и гостей в Роттердам, передает РИА «Новости».

Второй вариант допускает специальную рассадку в зрительных залах, розыгрыш возможности присутствовать на концертах (с возвратом средств тем, кто не выиграл) и другие соответствующие ограничения для массовых мероприятий.

В третьем варианте рассматривается возможность дистанционного участия стран в конкурсе, а четвертый предполагает полностью дистанционное Евровидение.

Напомним, в 2020 году музыкальный конкурс Евровидение был отменен из-за пандемии коронавируса.



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