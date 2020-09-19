Еврокомиссия разрешила Польше и Дании производить свободный отбор газа из «Северного потока-2»

19.09.2020, 15:02, Разное

Еврокомиссия внесла свои правки в Европейскую энергетическую хартию. В частности, речь шла о строящемся газопроводе «Северный поток-2». Чиновники прислушались к аргументам из Польши и Дании и разрешили этим государствам производить необходимый для них отбор голубого топлива из трубы.

«Польша и Дания – неотъемлемые члены ЕС и имеют право не оставаться в стороне от одного из главных энергетических проектов на территории Европы. Мы учли экономические потери государств и их затраты после закупки сжиженного газа из США. В случае, если другие страны ЕС за счёт более низкой стоимости топлива получат значительное преимущество в стоимости своих товаров на рынке, эти государства смогут оказаться в плохом экономическом положении. Для балансировки Дания и Польша получат возможность пользоваться сжиженным американским и трубопроводным российским газом. Это будет правильно с точки зрения честной конкуренции на рынке и европейских ценностей», — заявил еврокомиссар Милош Шевчович.

В постановлении отмечается, что государства могут не оповещать «Газпром» об отборе газа, но обязаны сообщить о своих действиях Германии. С Берлином будет согласована цена топлива.