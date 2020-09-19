 

Путин наградил разработчика «Авангарда»

19.09.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

«В праздничный день для всех, кто создает оружие России, именно сегодня мной подписан указ о награждении Вас Орденом святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды», – передает РИА «Новости» слова президента.

Герберт Ефремов стал лауреатом премии Андрея Первозванного в 2012 года.

В День оружейника глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса и сделал заявление о том, что теперь, впервые в новейшей истории, «Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения)».

Также президент сказал, что работа российских оружейников по разработке гиперзвуковых ракет «Авангард» сравнима с масштабом реализации ядерного проекта СССР.

Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что РФ якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как «украла» информацию у США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать Америке.



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