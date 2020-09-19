 

Полиция Украины открыла почти 40 уголовных дел в связи с нарушениями на местных выборах

19.09.2020, 14:25, Новости дня

С начала избирательной кампании на местных выборах Национальная полиция Украины открыла 39 уголовных производств по фактам возможных нарушений избирательного законодательства. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

“За сутки полицейские открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в течение суток в полицию поступило 47 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой – 14, по пять – в Одесской и Сумской, по четыре – в Закарпатской и Черниговской, в Киевской – три, по два – в Днепропетровской и Ивано-Франковской, по одному – в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях”, – заявили в полиции.

Среди самых распространенных жалоб – нарушение порядка ведения предвыборной агитации и сообщения о подкупе избирателей.

Всего с начала кампании в Национальную полицию поступило 381 сообщение о правонарушениях, на основании которых открыто 39 производств.

#Вибори-2020: за добу поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесуВсього…

Posted by Національна поліція України on Laupäev, 19. September 2020

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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