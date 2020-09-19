 

НКРЭКУ и “Укрэнерго” должны обеспечивать выплаты за “зеленую” электроэнергию – Шмыгаль

19.09.2020, 14:25, Новости дня

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, а также компания “Укрэнерго” должны обеспечивать возможность полных расчетов за произведенную “зеленую” электроэнергию в Украине. Об этом заявил в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” 18 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Мы понимаем, что регуляторы, НКРЭКУ, “Укрэнерго” должны, соответственно, управлять рынком и провести соответствующую регуляцию на рынке, которая позволит рассчитываться с “зеленой” энергетикой в тех параметрах, которые мы имеем сегодня”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что для обеспечения текущих оплат за “зеленую” электроэнергию НКРЭКУ должна обеспечивать баланс производства электроэнергии и выплат. Для того чтобы ситуация улучшалась, правительство на заседании антикризисного энергетического штаба 18 сентября дало поручение создать соответствующие комиссии.

“Вопрос к регулятору, как он отрегулирует баланс энергетического рынка. И мы с вами сегодня дали соответствующие поручения на антикризисном штабе – создать соответствующие комиссии, которые будут контролировать регулятора с точки зрения поддержания баланса и поддержания порядка на рынке энергетики”, – сказал премьер.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, уменьшило финансовые затраты на “зеленую” энергетику, писало агентство “РБК-Украина”.

1 августа вступил в силу закон №810-ІХ, задача которого – реализовать ключевые положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы, по планам законодателей, позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную “зеленую” электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед “зеленой” генерацией долгов, писала “Энергореформа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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