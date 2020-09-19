Финальная экспертиза делу “Роттердам плюс” сняла все сомнения в обоснованности формулы – адвокат

19.09.2020, 14:25, Новости дня

Любые сомнения в обоснованности формулы “Роттердам плюс” были окончательно сняты после получения вывода комплексной экспертизы специализированного института Служба безопасности Украины. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

“Финальной экспертизой подтверждено по заказу стороны обвинения, что отсутствуют убытки от действия формулы. Утверждать в дальнейшем о незаконности и необоснованности формулы было бы абсурдно”, – отметил адвокат.

По его словам, предметом исследования финальной экспертизы были в том числе выводы эксперта этого же института СБУ от 2019 года, на основании которых прошлом году было объявлено подозрение.

“Предметом ее исследования также была и первая экспертиза, и эти же эксперты этого же самого учреждения опровергли свое утверждение 2016–2017 года и подтвердили, что за весь период действия формулы в 2016–2019 годах никаких убытков государству или кому бы то ни было не причинено”, – подчеркнул Трекке.

После этой экспертизы прокурору САП, по словам адвоката, не оставалось другого варианта, кроме как закрыть дело за отсутствием состава преступления.

“Учитывая более чем десяток выводов экспертов и международных исследований, предоставленных стороной защиты, которые подтверждают обоснованность формулы, а также полученный стороной обвинения вывод СБУ, который подтвердил отсутствие убытков вследствие действия формулы, САП не осталось ничего, как принять объективное решение о закрытии дела”, – отметил он.

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.