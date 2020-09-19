Periódico – Мадуро призвал ЕС отправить наблюдателей на выборы в частном порядке и обещал показать «правду Венесуэлы»

19.09.2020, 14:10, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что условия, поставленные ЕС для отправки миссии по наблюдению за выборами в Национальную ассамблею, противоречат конституции страны, пишет El Periódico. При этом венесуэльский лидер предложил Брюсселю направить комиссию наблюдателей «в частном порядке».



Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Европейский союз направить комиссию для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею страны «в частном порядке», спустя несколько часов после того, как в ЕС предупредили, что развернут миссию по наблюдению лишь в случае «важных изменений» в условиях проведения выборов, пишет El Periódico.

«Если вы не можете отправить суперкомиссию на выборы в Венесуэле, отправьте комиссию в частном порядке», — обратился к Евросоюзу Мадуро в ходе транслируемого по национальному телевидению партийного заседания.

Президент пообещал наблюдателям из ЕС достойный приём и возможность увидеть не только избирательную кампанию и сами парламентские выборы, но и «правду Венесуэлы».

Как предполагает издание, исходя из контекста и других заявлений президента, под словом «комиссия» Мадуро подразумевал миссию по наблюдению за выборами. На это также указывает тот факт, что ранее в ЕС отвергли сделанное венесуэльским лидером в начале сентября приглашение направить миссию наблюдателей в Венесуэлу, сославшись на то, что не сумеют подготовить миссию в столь короткие сроки, то есть до 6 декабря.

Более того, в Евросоюзе посчитали, что Мадуро, которго неоднократно обвиняли в «фальсификации» выборов, не сможет осуществить свободный, демократический и прозрачный избирательный процесс.

В четверг верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подтвердил отказ, отметив на своей страничке в Twitter, что Брюссель может направить наблюдателей на выборы лишь в случае «важных изменений» в условиях и сроках их проведения.

Тем не менее, по словам Мадуро, выполнить условия Брюсселя «невозможно», так как они противоречат конституции страны, требующей проводить парламентские выборы каждые пять лет. Кроме того, президент призвал ЕС «хорошенько подумать» над своей политикой в отношении Венесуэлы и не следовать по стопам США, пытающихся устроить переворот в стране.

«Будете ли вы продолжать слушать только экстремистский сектор правого меньшинства в Венесуэле, или вы будете слушать целую страну, в которой так много различных голосов», — приводит El Periódico обращение Мадуро к Брюсселю.