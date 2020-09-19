CNN – директор ФБР уверен — РФ активно «очерняет» Байдена в преддверии выборов

19.09.2020, 14:10, Новости дня

Директор ФБР Кристофер Рэй полагает, что РФ «очень активно» пытается вмешаться в американские выборы, а её главная цель состоит в том, чтобы очернить кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, пишет CNN. По его словам, хотя РФ пока не пытается оказать влияние на избирательную инфраструктуру США, она стремится посеять раздор среди американцев посредством соцсетей.



Reuters

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что РФ «очень активно» пытается оказать влияние на американские выборы, а её главная цель состоит в том, чтобы «очернить» кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, пишет CNN.

В своём выступлении перед комитетом палаты представителей по обеспечению внутренней безопасности Рэй отметил, что «вмешательство» Москвы находит своё выражение в первую очередь в «злонамеренном влиянии из-за рубежа, которое призвано нанести ущерб кампании Байдена».

Подобное заявление глава ФБР сделал на фоне попыток президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации поддержать теории, согласно которым Китай собирается вмешаться в выборы, чтобы помочь Байдену одержать победу. Вместе с тем, администрация Трампа старается затушевать сообщения о том, что Россия, как и в 2016 году, стремится помочь нынешнему американскому лидеру на выборах.

По словам Рэя, иностранное вмешательство в выборы не похоже на события 2016 года, когда под ударом оказалась, прежде всего, избирательная инфраструктура США. «Этой второй части в этом году или в этом избирательном цикле мы ещё не видели, однако мы, без всяких сомнений, стали свидетелями активнейших усилий русских оказать влияние на наши выборы в 2020 году», — подчеркнул он.

При этом Москва, если верить Рэю, пытается посеять «раздор» с помощью соцсетей, своих марионеток и государственных СМИ. Главная цель РФ состоит в том, чтобы очернить вице-президента Байдена и отрицательно настроенные к ней элиты.

Что же касается Ирана и Китая, то разведсообщество США полагает, что эти страны желают Трампу поражения. Тем не менее американские чиновники пока не предоставили никаких данных, говорящих о том, что Тегеран и Пекин действуют на этом фронте таким же образом, что и Москва.

«Мы считаем, что Китай предпочёл бы, чтобы президент Трамп — которого в Пекине считают непредсказуемым — не остался на второй срок. В преддверии ноября 2020 года Китай наращивает свои усилия по оказанию влияния, с тем чтобы сформировать в США определённую политическую среду, и предпринимает шаги по нажиму на политиков, действующих вопреки интересам Китая», — заявил по этому поводу директор Национального центра по контрразведке и обеспечению безопасности Уильям Иванина.

Россия же, по его словам, пытается в первую очередь разнообразными способами очернить Байдена, а также американские элиты, которые, по мнению Кремля, придерживаются антироссийского курса.

«Это не противоречит критике Москвы в адрес Байдена в его бытность вице-президентом. Тогда Москва критиковала его за его роль в выстраивании политики администрации Обамы в отношении Украины, а также поддержку правительством антипутинской оппозиции внутри России, — отметил Иванина. — Некоторые имеющие отношение к Кремлю агенты также пытаются продвинуть кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении».