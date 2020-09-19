 

ABC News – генпрокурор США назвал карантин величайшим посягательством на свободы, после рабства

19.09.2020, 14:10, Новости дня

Режим самоизоляции — всё равно что домашний арест, заявил глава Минюста США Уильям Барр. По его словам, за всю историю Америки только рабство было более серьёзным посягательством на гражданские свободы. Это и другие высказывания генпрокурора вызвали шквал критики, передаёт ABC News.

Поговорим о генеральном прокуроре Уильяме Барре, который попал под огонь критики. Причиной послужили его заявления о том, что призывы к карантинным мерам в связи с коронавирусом  — это, цитирую, «величайшее посягательство на гражданские свободы, не считая рабства», а также некоторые его высказывания о лидерах движения Black Lives Matter. За подробностями обратимся к Пьеру Томасу. Доброе утро, Пьер!

ПЬЕР ТОМАС, главный судебный корреспондент ABC News: Доброе утро, Эми. Вчера вечером генеральный прокурор явно решил всерьёз поучаствовать в культурной войне — судя по его воинственным высказываниям.

В своём выступлении перед подневольной аудиторией на мероприятии, организованном Хиллдейлским колледжем, генеральный прокурор, говоря о беспокойстве по поводу карантина во время пандемии, упомянул рабство.

УИЛЬЯМ БАРР, генеральный прокурор: Введение общенационального карантина, приказ сидеть по домам — это как домашний арест. Знаете, не считая рабства, которое представляло собой ограничения другого рода, это величайшее посягательство на гражданские свободы за всю историю Америки.

Кроме того, в своём выступлении Барр прямолинейно высказался в адрес прокуроров в Министерстве юстиции и критиков, утверждающих, что целью его вмешательства, например, в дело Роджера Стоуна и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна было помочь президенту. Главный здесь он.

УИЛЬЯМ БАРР: Во что именно я вмешиваюсь? По закону вся полнота прокурорской власти принадлежит генеральному прокурору.

Барр также сравнил своих прокуроров с дошкольниками.

 УИЛЬЯМ БАРР: Позволять самым младшим определять повестку дня — это, может быть, хорошая философия для детского сада Монтессори, но федеральным ведомством так управлять нельзя.

В то время, как по всей стране продолжается расовый конфликт после смерти Джорджа Флойда и других, Барр проявил полное презрение к лидерам движения Black Lives Matter. Он обвинил их в том, что они используют смерти афроамериканцев от рук полиции в своей политической игре. Барр заявил, что эти лидеры Black Lives Matter использовали мёртвых как реквизит.

Главный сигнал Барра протестующим: закон и порядок. Как удостоверился ABC News, он говорил о том, что участникам беспорядков можно предъявить обвинения в подстрекательстве к мятежу, в поднятии восстания против правительства.

Тем временем офицер Национальной гвардии заявил в своих показаниях в конгрессе, что в июне, во время противостояния в парке Лафайет, военные рассматривали вопрос об использовании против демонстрантов прибора, который создал бы у них ощущение, что их кожа горит.

ПЬЕР ТОМАС: Офицер Национальной гвардии не согласен с Барром. Барр заявляет, что протесты в парке Лафайет переросли в беспорядки, а офицер Национальной гвардии заявляет, что протест был мирным. Эми?

Ясно. Пьер Томас, мы вам признательны. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2020 года.



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