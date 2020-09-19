 

Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса

19.09.2020, 14:08, Новости дня

В Москве сохраняется стабильная ситуация с числом инфицированных коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии награждения медиков города.

«Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых», – отметил градоначальник, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация остается стабильной, на сегодняшний день в столице остается порядка 4 тыс. больных в стационарах.

Собянин добавил, что за период пандемии здравоохранение города стало «не слабее, а прочнее».

«Все ее (системы здравоохранения – прим. ВЗГЛЯД) элементы – скорая помощь, поликлиники, стационары – все начали работать, как единый организм. Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения», – сказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что дополнительных ограничений в связи с коронавирусом в Москве вводить не планируется. Он также попросил жителей Москвы старшего возраста поберечь себя и оградиться от внешних контактов из-за возможности заразиться коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Появилось видео перехвата иранского лайнера американским истребителем

22.07 / Венецианская комиссия представила вывод по украинскому законопроекту о референдуме

06.08 / ФСБ изъяла у нелегальных оружейников почти 120 стволов

25.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

28.06 / В трех штатах США зафиксирован рекордный рост случаев COVID-19

12.08 / Как «Чужой» стал для российского режиссера своим

18.07 / «Прогресс МС-15» подготовили к «сверхбыстрому» полету до МКС

05.09 / Москва заявила, что химики из НАТО работали над «Новичком»

29.06 / Стало известно, когда состоится Всероссийская перепись населения

05.09 / Россия ввела санкции против Вакарчука, Кубива, Таруты и нескольких десятков других политиков и чиновников Украины. Полный список

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска