 

Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

19.09.2020, 14:08, Новости дня

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.

Радаев сообщил в Instagram, что ему «не удалось избежать инфекции коронавируса».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Валерий Радаев (@radaev_v.v) 19 Сен 2020 в 3:15 PDT

«Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», – добавил губернатор.

Также он поблагодарил «медиков, всех кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках за их важный и нелегкий труд».

«Берегите себя и своих близких», – заключил Радаев.

Ранее губернатор Тувы Шолбан Кара-оол у которого весной был выявлен коронавирус, заявил, что вновь заразился COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Журналист N-TV о ношении масок в транспорте – «Не оставляйте нас наедине с идиотами!»

03.08 / Эксперты рассказали об уникальности людей с карими глазами

28.08 / Захарова предостерегла Еврокомиссию от сравнений СССР с нацистской Германией

29.08 / В США подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Второе инфицирование пациент перенес тяжелее

30.07 / Тихановская высказалась о задержании россиян в Минске

06.07 / Грузия лишилась миллиардов долларов из-за отсутствия туристов

12.07 / Невеста умерла во время свадебного банкета в Москве

11.08 / Замглавы МИД Польши призвал не толкать Белоруссию в объятия России

27.06 / Голы Смолова и Аспаса помогли “Сельте” сыграть вничью с “Барселоной”

29.06 / Der Spiegel – НАТО готовит план действий на случай второй волны пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска