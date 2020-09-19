Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом
19.09.2020, 14:08, Новости дня
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.
Радаев сообщил в Instagram, что ему «не удалось избежать инфекции коронавируса».
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«Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», – добавил губернатор.
Также он поблагодарил «медиков, всех кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках за их важный и нелегкий труд».
«Берегите себя и своих близких», – заключил Радаев.
Ранее губернатор Тувы Шолбан Кара-оол у которого весной был выявлен коронавирус, заявил, что вновь заразился COVID-19.
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