Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

19.09.2020, 14:08, Новости дня

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.

Радаев сообщил в Instagram, что ему «не удалось избежать инфекции коронавируса».

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Публикация от Валерий Радаев (@radaev_v.v) 19 Сен 2020 в 3:15 PDT

«Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», – добавил губернатор.

Также он поблагодарил «медиков, всех кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках за их важный и нелегкий труд».

«Берегите себя и своих близких», – заключил Радаев.

Ранее губернатор Тувы Шолбан Кара-оол у которого весной был выявлен коронавирус, заявил, что вновь заразился COVID-19.