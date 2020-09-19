Сертификация смартфона Nokia 3.4 подтвердила наличие у него кольцеобразной камеры

19.09.2020, 13:53, Разное

Вскоре на международные рынки может выйти новый смартфон Nokia 3.4. Сертификация аппарата подтвердила наличие кольцеобразного модуля камеры.

Сведения о грядущей новинке от HMD Global появились на интернет-ресурсе американской Федеральной комиссии связи(FCC). Согласно публикации, Nokia 3.4 будет смартфоном бюджетного сегмента, работающем под управлением десятого поколения операционной системы Android.

Ранее в Сети уже выдвигались предположения относительно технических характеристик и внешнего вида девайса. Обнародованные данные показывают наличие в смартфоне кольцеобразного блока для тыльной камеры. По прогнозам экспертов, в нем находятся вспышка и датчики на 2, 5 и 13 мегапикселей. При этом вспышку Nokia 3.4 производитель не стал выносить в центр круга, разместив в одном ряду с объективами.

8-мегапиксельный датчик фронтальной камеры находится в верхнем левом углу экранной панели. При этом дисплей диагональю в 6,5 дюйма получил разрешение HD+ (1600 × 720 точек). Мощность, быстродействие и многозадачность смартфону обеспечивает восьмиядерный процессор Snapdragon 460 от Qualcomm с частотой до 1,8 ГГц, дополненный 3-гигабайтным модулем оперативной памяти. Также оснащен аппарат графическим ускорителем Adreno 610 и мобильным модемом Snapdragon X11 LTE. Хранить любого рода контент в смартфоне можно на флеш-накопителе вместимостью в 32 или 64 гигабайта в зависимости от модификации. Также на выбор производитель предложит версии Nokia 3.4 с одной или двумя сим-картами. Батарея в устройстве на 4 тысячи мАч, а ценник обещает быть на уровне 200 долларов США.