Евгений Петросян раскрыл причину развода с Еленой Степаненко

19.09.2020, 13:53, Разное

Юморист Евгений Петросян назвал причину развода с коллегой по цеху Еленой Степаненко. Он ответил поклоннице в социальной сети Instagram, которая поинтересовалась, почему комик расстался с предыдущей супругой.

По словам Петросяна, инициатором разрыва брачного союза стала именно Елена Степаненко. Он также призвал всех фолловеров не делать выводы о том, что на самом деле неизвестно. В целом поклонники рады за Евгения Вагановича, у которого минувшей весной родился сын Ваган. Наследника избраннику подарила молодая жена Татьяна Брухунова.

Информацию о рождении сына Евгений Петросян рассекретил в честь своего 75-летнго юбилея. Слухи о беременности его молодой жены ходили уже давно. Однако ни она, ни комик не подтверждали эти сведения. Брухунова поделилась с подписчиками о том, что появление на свет сына перевернуло всю ее жизнь. Также она выразила благодарность тем, кто догадывался о ее «положении», но молчал из вежливости.

Степаненко и Петросян прожили в официальном браке 32 года. Экс-супруги официально развелись, но еще продолжают делить совместно нажитое имущество.