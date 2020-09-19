Компания Google начала менять внешний вид экранной клавиатуры Gboard для Android

19.09.2020, 13:53, Разное

Фирменная экранная клавиатура от Google уже вскоре может получить другой внешний вид. Редизайн Gboard для Android, как сообщают эксперты, сделает ее более лаконичной.

Сейчас американский IT-гигант начал выпуск бета-обновлений для тестирования продукта. Среди новшеств называется появление шрифта Product Sans, который придет на смену Roboto. В целом дизайн ПО станет более лаконичным и комфортным для использования всех функций клавиатуры Gboard. Android-приложение также избавят от серого цвета подложки, теперь она станет белой. В то же время кнопки экранной клавиатуры будут более темными, по аналогии с Shift и BackSpace, клавишу для поиска, как и другие, выполнят в сером тоне.

Впервые Gboard появилась на смартфонах с ОС Android в 2016 году, обновив Google Keyboard. Приложение включает в себя непрерывного ввода, поиска в Google с выдачей и предугадыванием ответов, голосовую диктовку, большой ассортимент эмодзи и GIF, а также широкие возможности персонализации.

Согласно опубликованным данным, производитель может убрать обозначения символов с кнопок букв. Скорее всего, их пользователь сможет вернуть при настройке клавиатуры. Скорее всего, уверены эксперты, бета-версию для тестирования получат не все, но уже в ближайшее время новый облик Gboard распространят на все устройства на операционной системе Android.