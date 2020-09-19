Мнения: «Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

19.09.2020, 13:48, Новости дня

Мы уже привыкли к тому, что США и ЕС бездоказательно обвиняют Российскую Федерацию во всех смертных грехах – надо же как-то разваливающемуся Риму (в лице коллективного Запада) лепить новый Карфаген, дабы мобилизовать свое население. Привыкли даже к тому, что против РФ ни за что вводятся санкции, экономические и персональные – нужно же как-то симулировать активность. Но до сих пор сложно поверить в то, что ради наказания РФ даже не за совершение ею несуществующего преступления, а за отказ Москвы в него поверить Европа может всерьез обсуждать возможность зарубить важнейший инфраструктурный проект. Причем важнейший не столько для России, сколько для Европы.

Мы уже привыкли к тому, что США и ЕС бездоказательно обвиняют Российскую Федерацию во всех смертных грехах – надо же как-то разваливающемуся Риму (в лице коллективного Запада) лепить новый Карфаген, дабы мобилизовать свое население. Привыкли даже к тому, что против РФ ни за что вводятся санкции, экономические и персональные – нужно же как-то симулировать активность. Но до сих пор сложно поверить в то, что ради наказания РФ даже не за совершение ею несуществующего преступления, а за отказ Москвы в него поверить Европа может всерьез обсуждать возможность зарубить важнейший инфраструктурный проект. Причем важнейший не столько для России, сколько для Европы.

Однако именно это сейчас и происходит в связи с делом Навального и «Северным потоком – 2» (СП-2). Кремль не возражает против возбуждения уголовного дела по предложенной Западом формулировке (отравление Алексея Навального «Новичком», похищение его инопланетянами, замена реального оппозиционера на выращенного в лабораториях ФСБ клона), однако для этого просит зарубежных коллег предоставить доказательства ее реалистичности. Германия (военные медики которой якобы и нашли в крови Навального «Новичок») данные предоставлять отказывается, предлагая поверить ей на слово. Не подкрепленное ничем слово – даже слабым набором доказательств, аналогичным тому, который был в деле Скрипалей (см. видео «Петров и Боширов приехали полюбоваться на солсберийские шпили»). А если Москва поверить не готова, то ей угрожают санкциями. Не просто персональными ограничениями в отношении ряда лиц, причастных к «отказу провести расследование», а закрытием СП-2.

Ирония в том, что этот важный для РФ проект представляет не меньшую (а то и большую) важность для Германии, а также всей Европы. Поставляемый по СП-2 газ пойдет не в дома немецких потребителей, а в кошельки местных компаний, а также бюджет ФРГ. Германия в данном случае играет роль транзитного государства, зарабатывающего на этом транзите большие деньги и политическое влияние, а сам газ уходит в Австрию, а оттуда – в Южную и Восточную Европу. Которая после запуска СП-2 будет получать российский газ напрямую, а не через разваливающуюся Украину, которая может свою ржавую из-за отсутствия ремонта трубу в любой момент «назло москалям» закрутить или взорвать.

При этом безопасных и недорогих альтернатив российскому газу (которые Европа с озабоченностью, достойной лучшего применения, искала все последние годы) нет. Все восточные и юго-восточные альтернативы – от Казахстана до Алжира – находятся либо под контролем враждебной ЕС Турции (большой привет европейским идиотам, заставившим Болгарию отказаться от «Южного потока» и вынудивших Москву строить «Турецкий поток»). Анкара держит либо сами месторождения, либо маршруты с них в ЕС, либо мешает строительству таких маршрутов. Поэтому заменить российский газ нечем и некем – можно и нужно лишь делать его доставку более безопасной, для чего и создается СП-2. И тут еще можно понять, когда проект призывают закрыть страны-истерички (Польша, Прибалтика). Но когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – чиновник, поставленный блюсти европейские интересы – прямо предлагает Ангеле Меркель зарубить проект из-за того, что вышедшему в тираж российскому оппозиционеру поплохело, это выглядит как сюр.

Берем попкорн?

Вопрос в том, что с этим сюром делать Москве. Ангела Меркель-то не справилась с давлением и сменила позицию относительно газопровода с «Северный поток – 2» не касается дела Навального» на «Вопрос о санкциях против «Северного потока – 2» выносится на общеевропейское обсуждение».

Некоторые эксперты уверяют, что нужно идти на уступки и спасать СП-2 – не европейской энергобезопасности ради, а по причине потраченных на него российских денег, а также из-за репутационного ущерба для РФ в случае закрытия проекта. И действительно, Кремль мог бы вообще снять все вопросы о санкциях – достаточно выполнить европейский ультиматум и просто начать расследование об отравлении «Новичком» Алексея Навального. И выяснить, кто применил химическое оружие на российской территории. Собственно, немцы в лице министра иностранных дел Хайко Мааса это и предлагают – «начните расследование, и тогда СП-2 не тронут». Проблема в том, что этот путь тупиковый. Если Москва на него ступит, то не только потеряет СП-2, но и обретет гораздо больше проблем.

Фактически РФ предлагают пойти на поводу у шантажиста. Сегодня ЕС угрожает отменой СП-2 и требует от Кремля возбудить дело о применении химоружия в РФ на основе лишь европейских утверждений о том, что применение было. Если мы это требование выполним, то не только обнулим все наши предыдущие заявления и доказательства (выводы следователей, позицию омских врачей и т. п.), но и создадим опаснейший прецедент. Ведь уже завтра Евросоюз будет угрожать закрытием того же самого СП-2 в случае, если мы не начнем расследование (опять на основе лишь европейских утверждений) о вмешательстве в американские выборы хакеров из кабинетов с видом из Кремля. Если мы и это выполним, то послезавтра от нас потребуют ради спасения СП-2 отдать непризнанные республики – ДНР и ЛНР – на расправу Киеву. А дальше уже все будет зависеть от полета европейской фантазии и степени наглости западных политиков.

Единственный способ избежать этого бесконечного вымогательства – сразу, после первого же требования послать западных шантажистов на три веселых буквы (в США, если кто не понял). Но мы все-таки люди вежливые, поэтому и посылаем в корректных формулировках: «предоставьте нам то, что вы нашли в крови Навального – или не требуйте от нас расследования». Да, это может стоить нам заморозки строительства СП-2 до весны – однако раз и навсегда покажет потенциальным шантажистам, что к РФ нужно искать другой подход.

Впрочем, не исключено, что с СП-2 ничего не будет. Что Берлин просто пытается добиться от нас каких-то уступок для того, чтобы избежать нужного для интересов ЕС, но при этом неприятного для репутации этого интеграционного объединения голосования по санкциям.

На таком голосовании решение должно быть одобрено консенсусом – всеми 27 странами ЕС. А его по СП-2 не ожидается. Напомним, что, когда Евросоюз голосовал о санкциях РФ из-за отравления Скрипалей (а тогда были хоть какие-то данные, намекающие на причастность к делу российской разведки), уважаемые страны-члены сошлись лишь на решении коллективно выслать некоторое число российских дипломатов. Вряд ли сейчас все готовы коллективно проголосовать за отказ от важнейшего для энергобезопасности ЕС и бюджетов отдельных европейских государств трубопроводного проекта.

Так, президент Австрии Александр ван дер Беллен уже заявил, что он вообще не видит связи между СП-2 и делом Навального. И если Вена (или кто-нибудь другой – например, Будапешт, Париж) наложит вето, то решения не будет. Возможно, именно поэтому Меркель и переложила введение санкций по СП-2 на общеевропейские плечи – чтобы зарубить ненужное Германии решение там.

Да, это ударит по репутации Германии (она председательствует в ЕС до конца года), поэтому хитрые немцы и хотят, чтобы Владимир Владимирович избавил Ангелу Хорстовну от этого голосования своими уступками по вопросу расследования. Однако благотворительностью Москва не занимается. Надоело.

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