Тиран и новые ворота

19.09.2020, 13:45, Разное

Лукашенко закрывает границы страны под аккомпанемент российской попсы.

Вероятный противник, наконец, выполз из-за кустов. Но, несмотря на камуфляж, его опознали и приняли меры. Враг не пройдет, граница на замке. Это, если коротко, содержание речи Александра Лукашенко на женском форуме «За Беларусь» 17 сентября.

Женщин в зал «Минск-Арена» на 15 тысяч человек свозили автобусами из всех регионов страны, раздавали красно-зеленые флажки и самодельные плакаты: «За Беларусь! За Лукашенко!»

Сначала они выступали друг перед другом: заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, которая весной изворачивалась гимнасткой-каучук, но так и не назвала число умерших от коронавируса врачей; игуменья Гавриила, рассуждавшая о Европе как о Содоме с родителями номер один и два вместо мам и пап; жена «офицера специальных операций» Юлия Артюх, которая передала свезенным на форум людям обещание мужа лечь костьми, но не допустить бело-красно-белого флага в родной стране.

Потом пели и плясали отставные эстрадные звезды вроде Анатолия Ярмоленко, который остался бы любимым народным певцом, если бы в свое время остановился на «Алесе» и не запел лет 15 назад дивную песенку под названием «Слушай батьку», на чем все, собственно, и закончилось. Потом был Басков с «Шарманкой» и шуточками на тему «столько женщин сразу у меня еще не было». А в конце в зал с неожиданностью рояля в кустах вошел и сам Александр Лукашенко.

Зрительница на женском форуме в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена». Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Ему бы пустить слезу на тему благодарности женам и матерям, хранящим очаг, да и ретироваться под аплодисменты. Все бы закончилось тихо и не стало предметом обсуждения. Ну, привезли ему несколько сотен автобусов бюджетниц, чтобы создать иллюзию всенародной любви и победы на выборах — и ладно.

Но Александр Лукашенко, как известно, повод выступить без бумажки никогда не упускает, так что участницы форума с удивлением слушали речь о том, что война на пороге.

«Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше, — убеждал женщин Лукашенко. — Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной».

Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена». Фото: TUT.by via AP / ТАСС

Потом добавил: «Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны, — "Славянское братство — 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящен вам — нашим женщинам».

Вообще-то Беларусь еще и с Латвией граничит участком в целых 180 километров, но Лукашенко может об этом и не знать.

Не зря же география — наука для извозчиков. Так что, если всерьез закроет, у инсургентов еще есть возможность из Даугавпилса через Браславские озера проникнуть. Впрочем, их явно должны отпугнуть если не закрытые границы, то, по крайней мере, учения «Славянское братство», да еще в два этапа, один из которых посвящен женщинам.

Только не думайте, что это будут учения, на которых санитарки будут тащить раненых вероятным противником с поля боя. Тут совсем другое: «Эти учения я посвящаю вам, женщины!» — и прихлоп с притопом.

Близость Баскова, вероятно, сработала. Тем более что Александр Лукашенко сам признался, что очень спешил на женский форум и едва успел переодеться — в концертный костюм, разумеется (а до того наверняка по лесам с «калашом» бегал). Отсюда и конферанс на военные темы, и призыв к полякам, литовцам и украинцам: «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!», и посвящение учений «Славянское братство» женщинам.

Движение на литовско-белорусском пропускном пункте Каменный Лог, 18 сентября 2020 года. Фото: ЕРА

Все это — та самая цыганочка с выходом. Коронный номер Лукашенко, приправленный попурри из старых номеров о том, что 80 процентов проголосовавших за него невозможно сфальсифицировать, что ОМОНовцы никого не бьют и не пытают и что вырос он в деревне (раньше это называлось «среди растений и животных»).

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Белорусы давно привыкли к такого рода выступлениям и воспринимают их как белый шум. Но соседи Беларуси, услышав о закрытии границ и близком начале войны, не реагировать не могли. Президент Литвы Гитанас Науседа на следующий после цыганочки день заявил: «Я считаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип: границы можно закрыть с обеих сторон».

Премьер-министр Саулюс Сквернялис предположил, что такими заявлениями белорусская власть «вешает лапшу о мнимых врагах».

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач на пресс-конференции 18 сентября напомнил, что еще год назад Лукашенко был готов выстраивать диалог с западными соседями, поскольку не хотел каждый год в декабре стоять на коленях перед Владимиром Путиным и просить у него помощи. Пшидач пообещал, что граница Польши будет открыта для белорусов и предположил, что слова о закрытии границ — это эмоциональная реакция. А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразился проще и точнее всех: «Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несет полную чушь», — написал он в своем фейсбуке.

Представители пограничных ведомств всех трех стран-врагов утром после выступления Лукашенко подтвердили, что границы пока работают в штатном режиме, и никаких изменений не произошло. Скорее всего, и не произойдет: наверняка уже утром министр иностранных дел доложил Лукашенко, что Беларусь граничит еще и с Латвией, которой в списке врагов не было, так что бессмысленно закрывать только Литву и Польшу.

Диверсант — что пуля: он всегда дырочку найдет.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси