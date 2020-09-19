 

BTS выпустит клип в поддержку Лукашенко и территориальной целостности Белоруссии

19.09.2020, 13:37, Разное

Знаменитый южнокорейский бойс-бенд BTS заявил о поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко и намерении снять музыкальный клип для поднятия боевого духа силовиков в стране. Такое решение участники коллектива приняли после просмотра видео массовых протестов в Минске.

– Я все говорить не буду, но скажу, что наши мальчики отрастят усы, наденут форму и возьмут дубинки, а также мы пригласим трех фанаток для одной секретной роли. Скоро все сами увидите, только ждите, — рассказал о съёмках видео продюсер лейбла Бан Ши Хёк.

Рассказал о клипе и один из участников BTS Пак Чи Мин.

– Мы впервые поддержим целую страну своей песней, надеемся на положительную реакцию со стороны белорусов. У нас там много поклонников. И вообще нам кажется, что Белоруссия похожа на Корею, пусть больше на Северную, но там тоже живут добрые люди, — написал на своей странице в Instagram Пак Чи Мин.

Вскоре после появления в СМИ о планах BTS армия их фанаток начала масштабную кампанию в Twitter по травле протестующих в Белоруссии и призвала ЕС отменить санкции против Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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