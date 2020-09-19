Внедорожник Mitsubishi Pajero покинул российский авторынок

19.09.2020, 13:34, Новости дня

В РФ завершились продажи японского внедорожника Mitsubishi Pajero.

Известно, что ранее на местном рынке оставались около 500 экземпляров модели в спецверсии Final Edition, свидетельствующей о завершении производства автомобиля. Напомним, до последнего времени стоимость внедорожника для отечественных клиентов составляла от 2,98 млн рублей. Кроме того, под капотом модели установлен 3-литровый бензиновый агрегат на 174 л.с. мощности.

Новинка Mitsubishi Pajero приводится в движение 5-ступенчатой автоматической трансмиссией и имеет систему полного привода. В 2011 году именно данный внедорожник сумел показать высокий спрос, будучи проданным в количестве 9 тысяч экземпляров.