Минуты нежности: Кэти Холмс на свидании с новым бойфрендом-поваром Эмилио Витоло

19.09.2020, 13:34, Разное

В прошлом году Кэти Холмс завершила свой 6-летний роман с актером Джейми Фоксом, который тщательно скрывала от посторонних глаз. Но сейчас ее настрой резко изменился: своего нового парня, 33-летнего шеф-повара Эмилио Витоло, 41-летняя актриса скрывать, похоже, не намерена.

Эмилио Витоло и Кэти Холмс Вчера пара была замечена у входа в ресторан семьи Витоло – Emilio’s Ballato – в Нью-Йорке. Они целовались, обнимали друг друга и, кажется, не замечали подкарауливших их папарацци.

Эмилио очень обаятелен и не прочь пофлиртовать. Можно легко понять Кэти, которая в него влюбилась. Он ей действительно нравится. Она целыми днями пишет ему сообщения. Ему льстит ее внимание,

– рассказал инсайдер People. В ресторане итальянской кухни, который основал его отец Эмилио Витоло-старший в 90-е годы, Эмилио-младший работает шефом. Как рассказывал сам молодой человек в интервью американскому InStyle, с тех пор вся их семья работала на благо этого заведения. Сейчас это место любят знаменитости, в числе которых Брэдли Купер, Рианна, Вупи Голдберг, Джастин Бибер и Джо Джонас. С последним, кстати, Эмилио связывает крепкая дружба, он был и в числе приглашенных гостей на его свадьбе с Софи Тернер.

Эмилио Витоло и Кэти Холмс О личной жизни Эмилио известно не так много: он был помолвлен с дизайнером Рейчел Эммонс – в прошлом году она публиковала в Instagram фото с подписью “Будущая миссис”. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что вскоре Рейчел закрыла свой аккаунт, а сообщений о свадьбе так и не последовало. Говорят, что Эмилио расторг с ней помолвку, как только закрутил роман с Кэти.