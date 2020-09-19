 

Антитела к коронавирусу могут передаваться ребенку с грудным молоком

19.09.2020, 13:17, Разное

Женщины, которые переболели коронавирусом, могут передавать антитела своим детям вместе с грудным молоком. Как только молодая мать завершает процесс кормления малыша, они разрушаются. Такое заявление сделал эпидемиолог Александр Горелов.
Антитела к COVID-19 сохраняются только в процессе грудного вскармливания. Концентрация данных элементов является у всех разной, во многом этот показатель зависит от того, как протекало инфекционное заболевание. Если не проявлялись никакие симптомы, то имеется малое количество антител.

Ребенок, питающийся грудным молоком, защищен от многих болезней. В связи с этим рекомендуется не прекращать вскармливание, если наблюдается пик эпидемии. Что касается случаев передачи COVID-19 от матери к малышу, то они еще не описаны. В то же время присутствие инфекционного заболевания оказывает воздействие на протекание беременности.

Ребенок может подхватить коронавирус уже после появления на свет, если его мать не прибегает к соблюдению необходимых гигиенических требований и не носит защитные маски. Когда жительница находится в тяжелом состоянии, то рекомендуется давать только предварительно сцеженное молоко. Если у пациентки фиксируется легкая форма болезни, то ей разрешено кормить грудью.



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