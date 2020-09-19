Хакерская атака впервые убила человека: в Германии пациентка погибла из-за заражения серверов

19.09.2020, 13:17, Разное

Впервые в истории в результате хакерской атаки погиб человек. Из-за заражения серверов в одной из больниц в Германии умерла пациентка.

Инцидент произошел в Дюссельдорфе, как предполагают власти страны, на компьютерах больницы выявили программу-вымогатель. Ей подверглись сервера медицинского учреждения, вероятно, именно зараженные серверы привели к летальному исходу для одной из клиенток. Этот случай стал первым в истории примером смертельного исхода из-за хакерской атаки. При этом, как сообщают правоохранительные органы региона, изначально целью интернет-злоумышленников был Университет Генриха Гейне.

Ошибка в расчетах хакеров привела к тому, что заражению подверглись компьютерные системы, принадлежащие клиники данного университета в Дюссельдорфе. Программы-вымогатели в итоге зашифровали данные на трех десятках серверов медучреждения. На один из них было также оставлено письмо в адрес университета. Атака привела к выведению из строя IT-систем клиники, что сделало недоступным для врачей данных об их пациентах. Из-за этого тяжелобольную пациентку не только вовремя не прооперировали, но и отправили в другое медицинское учреждение за 32 километра от Дюссельдорфа. Это в итоге привело к смерти женщины.

После того, как полицейские смогли выйти на хакеров и объяснить, что их атаке подверглось не учебное заведение, а больница, злоумышленники предоставили следователям код для разблокировки серверов. Сейчас правоохранительные органы Германии пытаются установить личности остальных сетевых преступников. В случае доказательства прямой связи хакерской атаки и смерти пациентки, им грозит ответственность за непредумышленное убийство по неосторожности. Стоит отметить, что эксперты IT давно говорят о подобных сценариях и необходимости повышения уровня безопасности учреждений медицинской сферы.