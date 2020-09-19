Хасиды покинули украинскую границу

19.09.2020, 13:08, Новости дня

Более тысячи паломников-хасидов, нарядившихся в четверг в национальные костюмы Украины и славившие президента страны Владимира Зеленского в надежде попасть на еврейский праздник на украинской территории, удалились от границы страны.

«Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста «(Новые) Яриловичи», – сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает ТАСС.

Напомним, группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь паломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застряли на границе с Украиной.