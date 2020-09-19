Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Грузией рассмотрят в октябре

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19.09.2020, 13:08, Новости дня

Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прервано в июне прошлого года из-за антироссийский акций в Тбилиси, будет рассмотрен в октябре, сообщил специальный представитель премьер-министра Грузии по РФ Зураб Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Он сообщил телекомпании «Имеди» в субботу, что его встреча с российским сенатором Григорием Карасиным – такое общение ведется с 2012 года – планировалась на сентябрь, но отложена из-за пандемии коронавируса.

«В первую очередь, мы планируем продолжить диалог о торгово-экономических взаимоотношениях, транспортных связях, гуманитарных темах», – сказал грузинский спецпред.

Зураб Абашидзе сообщил, что «рассчитывает на прогресс, если это позволит эпидемиологическая ситуация».

«И о полетах поговорим в октябре», – сообщил он.

Встречи в данном формате проводятся в Праге.

Между Россией и Грузией после войны-2008 нет дипломатических отношений, однако поддерживается диалог по экономическим и гуманитарным вопросам.



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