Преступление или спектакль? – Личное мнение

19.09.2020, 12:55, Разное

История с Навальным уже откровенно превратилась в фарс. Отравление, оказывается, было доказано бутылкой, изъятой из номера Алексея в Томске.

После обнаружения следов нервно-паралитического вещества на бутылке правительство Германии выступило с заявлением об отравлении политика. Spiegel.

Хронология событий следующая: Навальный в ночи выезжает из отеля в аэропорт, наступает утро, Алёшке в полёте становится плохо, борт сажают в Омске, а через час подельники блогера врываются в его бывший номер и забирают все вещи.

Среди вещей — бутылки с водой. В одной из них, как нам пытаются доказать, был яд.

У меня есть сразу несколько вопросов, каждый из которых опровергает версию отравления.

Во-первых, как можно зайти посторонним людям в чужой номер?

Я люблю путешествовать и часто бываю в отелях. Несколько раз при выезде забывала ценные вещи. Так вот даже меня не впускали назад в мой номер, который я сдала полчаса назад.

Кто, как, на каком основании вообще пустил в номер посторонних людей?

Во-вторых, сбор доказательств — прерогатива следствия. Не адвокатов, не друзей-товарищей, не работников гостиницы и так далее. Только оперативная группа следователей может осматривать предполагаемое место преступления, собирать улики, упаковывать их и передавать для экспертизы.

Мало того, что собранные, как на видео, улики перестают быть уликами (ни один суд такое не примет), так это — прямое нарушение законодательства, которое можно и нужно трактовать, как незаконные действия по сокрытию особо важных улик.

На каком основании, если допустить всё-таки возможность проникновения в номер, происходит уничтожение улик?

В-третьих, а был ли на видео номер Навального? Учитывая первый пункт, не уверена.

Не сняли ли подельники Алексея соседний? Разбросали вещи, запустили видеосъёмку?

В-четвёртых, что было до начала съёмки? Откуда взялись бутылки? Не принесли ли их сами киношники?

В-пятых, почему собранные незаконно улики оказались за границей, если провоз отравляющих веществ через границу — уголовное преступление?

В-шестых, а как связано отравляющее вещество в бутылке с диагнозом Алексея? В его анализах есть Новичок? Нет? Тогда в бутылке может быть всё, что угодно, но это не имеет отношения к мнимому отравлению.

Что в итоге, если взглянуть на происходящее со стороны, мы имеем в сухом остатке?

Выехав из отеля, Навальный через пять часов начинает тошнить. Нихрена себе, смертельный яд быстрого действия! Спустя шесть часов в номер, который почему-то никто не убрал, хотя давно утро и отели не допускают простоя, врываются соучастники Алексея.

Что они туда пронесли? Был ли это тот же самый номер? На каком основании они скрывают улики, унося их с собой?

Далее соучастники вывозят бутылки за границу, что тоже является преступлением. Там якобы проводят анализ содержимого и на этом основании делают странный вывод, что Навальный отравлен.

Нам предлагают поверить, что:

1) Отель не стал убирать номер.

2) Служащие пустили посторонних людей в чужой номер.

3) Мнимые отравители не зачистили следы сразу после выезда Алексея из номера.

4) Бутылки были действительно Алексея, он из них якобы пил, а не были принесены или подменены.

Кто-нибудь верит в это? Лично я вижу ситуацию совершенно иначе.

Друзья Алексея сняли номер. Разбросали там вещи. Сделали по глотку из каждой бутылки. Запустили видео, упаковали бутылки, собрали всё, вывезли за границу.

Налили ли они немножко яда в бутылку? Не знаю. Как не знаю и того, что вообще показал анализ содержимого в этой бутылке.

Зато я знаю точно, что вижу своими глазами.

А вижу я или плохой спектакль, или уголовное преступление. Какой вариант из двух вам кажется более очевидным?