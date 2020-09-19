 

Мнение: По х…, пляшем!

19.09.2020, 12:55, Разное

Принятое к продажам в качестве лекарства от коронавируса средство содержит фавипиравир – американское вещество, зарегистрированное в Японии, но никогда не применявшееся там в широком доступе в связи с крайне высокой степенью побочных угроз – в частности, для беременных, у которых он вызывает гибель плода. В Японии фавипиравир был зарегистрирован на случай потенциальной вирусной угрозы от какого-либо особо опасного ретровируса, но даже в ситуации коронавирусного психоза японцы не рискнули вводить в действие этот препарат именно в качестве доступного для широкой аудитории.

В России эти нюансы посчитали несущественными, так как лекарство стоимостью в 12 тысяч рублей, если умножить эту сумму хотя бы миллионов на 50 потенциальных жертв рекламы – это баснословная прибыль. В свое время министр здравоохранения активно предлагала арбидол в качестве панацеи от нетипичных ОРВИ, почему бы не воспользоваться опытом и не обогатить российскую фарму?

Опасность фавипиравира в данном случае отбрасывается – железо нужно ковать пока горячо, пока остается массовый психоз вокруг коронавируса, нужно рвать деньги с загипнотизированных клиентов.

Государство, призванное защищать население, в данном случае выступает исключительно на стороне зарабатывающих на нём. Последствия не играют никакой роли, когда на кону такие доходы.

(ПС. Нас пугали, что коронавирус – это угроза, с помощью которой враги рода человеческого решили сократить население планеты. Всё иначе – они будут сокращать население не самой болезнью, а средствами от нее. Да еще и зарабатывая на этом)

И, кстати: https://www.facebook.com/coronamed.channel/posts/170701444677639

Источник: Эль Мюрид



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