Ученые: Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены

19.09.2020, 12:53, Разное

Исследователи из Испании и США предположили, что следы жизни, которая когда-то существовала на Марсе, были уничтожены кислотой.

К такому выводу ученые пришли по итогам моделирования, которое проводилось с использованием глины и аминокислот, пишет издание The Scientific Reports.

Обнаружить следы марсианской жизни, как уверены сотрудники Корнеллского университета США и Центра астробиологии Испании, может быть очень затруднительно, так как их могли разрушить “кислые жидкости”, которые разрушили остатки органики в грунте Красной планеты миллионы лет назад. Специалисты провели моделирование, по результатам которого доказали соответствующее предположение.

Образцы марсианского грунта, собранного роверами, поступят на Землю примерно через десять лет. Ученым предстоит проанализировать эти образцы на предмет малейших следов органики, чтобы выяснить, существовала ли жизнь на Марсе в прошлом. Но этот анализ, как показало новое исследование, может быть еще более сложным, чем принято считать.

Авторы новой работы говорят, что обнаружить следы жизни в грунте Марса будет практически невозможно, так как они могли быть уничтожены “кислотными жидкостями”, которые воздействовали на почвы планеты в далеком прошлом.

– Мы воссоздали поверхностный слой Марса в лаборатории и поместили в него глицин. В рамках эксперимента мы пытались сохранить эту аминокислоту от разрушительного воздействия кислотных жидкостей, которые могли быть в марсианских почвах в прошлом. Оказалось, что сохранить органику в таких условиях практически невозможно, — говорит Альберто Фэйрен, ведущий автор проекта.