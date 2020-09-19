 

В проект санкций ЕС против Белоруссии включили 40 человек

19.09.2020, 12:48, Новости дня

Санкционный список Евросоюза против Белоруссии включает в себя 40 человек, проходит согласование этого перечня, сообщил европейский источник.

«У нас сейчас в списке 40 человек, но его согласование еще не завершено», – цитирует источник РИА «Новости».

Санкции могут быть одобрены на заседании совета глав министерств иностранных дел Евросоюза 21 сентября.

При этом собеседник отметил, что согласование списка санкций будет зависеть от позиции Кипра.

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.

Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».



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