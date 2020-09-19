Новейшие БМД и БТР задействовали на российско-белорусских учениях

19.09.2020, 12:48, Новости дня

Военнослужащие РФ и Белоруссии отработали совместные тактические действия на новейших БМД-4М (боевых машинах десанта) и БТР-МДМ «Ракушка» (бронетранспортерах) на учениях «Славянское братство».

«В рамках совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство – 2020» личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимающий участие в учении, отработал тактические действия на полигоне «Брестский», в ходе которых десантники провели слаживание подразделений, действующих в составе многонациональной тактической группы на новейших боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что военнослужащие отработали блокирование населенного пункта, преследование групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, и уничтожили условных противников с помощью ударов армейской авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские венные провели стрельбы на совместных учениях.

Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.