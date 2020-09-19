Мнение: Ошибка Хрущёва, которая аукается нам до сих пор

19.09.2020, 12:40, Разное

Некоторые полагают, что в послесталинском СССР было принято порочить память покойного вождя народов, непрерывно педалируя тему сталинских репрессий.

Это не совсем так. В отличие от современных коммунистов, пытающихся отрицать очевидное и высмеивать трагедию репрессий, советские коммунисты выбрали более разумную тактику: не отрицая неприглядных исторических фактов, просто задвигать их в темноту, на задний план.

Вот, например, что пишет журнал «Русская речь», выпуск № 5 за 1981 год, про последние годы крупнейшего советского лингвиста, Николая Николаевича Дурново:

https://russkayarech.ru/ru/archive/1981-5/93-100

Как видите, всё мягко, обтекаемо, по-вегетариански. Оно и неудивительно. Журнал «Русская речь» выпускали профессионалы своего дела, а читали его, например, профессиональные советские пропагандисты:

https://russkayarech.ru/ru/archive/1981-1/70-76

Но вот что на самом деле произошло с товарищем Дурново в 1937 году (по материалам современной уже книги о выпускниках Московского университета):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дурново,_Николай_Николаевич

В конце 1927 года Дурново вернулся в СССР и с 1928 по 1930 работал в Минске. Был избран академиком БАН.

Однако вскоре пригласивших его деятелей объявили «буржуазными националистами», Дурново уволили из университета и исключили из АН Белоруссии. Он уехал в январе 1930 года в Москву, где не смог получить постоянной работы. В Москве проживал в адресу Трубниковский переулок, дом 26, строение 1 (28 января 2018 года на этом доме была установлена памятная табличка в рамках проекта «Последний адрес»).

28 декабря 1933 года Дурново и его старшего сына А. Н. Дурново арестовали по так называемому «делу славистов». В 1934 году был осуждён на 10 лет лагерей как «контрреволюционер» и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В заключении Дурново пытался заниматься научной работой, разбирал документы Соловецкого музея, писал сербохорватскую грамматику. В 1937 году был вторично осуждён, приговорён к расстрелу 9 октября 1937 года и расстрелян 27 октября 1937. В 1938 году были расстреляны оба его сына — Андрей и Евгений.

Кстати, дело славистов, в ходе которого система перемолола не только семью товарища Дурново, но и ещё ряд известных учёных, нанесло мощнейший удар по советской славистике, по науке, изучающей культуру славянских народов:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_славистов

Пожалуйста, напоминайте об этом современным социалистам, когда они будут повторять свой любимый лозунг: «антисоветчик — враг русской нации, русофоб».

Компартия Китая поступила очень мудро, заявив, что «в деятельности товарища Мао было 70% правильного и 30% неправильного». Тем самым она избежала ошибки Никиты Хрущёва, который расколол общество, нанеся жестокий удар по членам культа личности Сталина. При Брежневе пытались выправить положение, технично заминая тему репрессий, но к успеху, как мы знаем, эта тактика не привела.

Современные сталинисты, которым не дали утешающей соломинки в виде «70% правильного», уходят в полное отрицание страшных ошибок Сталина, а это, в свою очередь, совершенно неприемлемо для той огромной части нашего общества, чьи родственники были в СССР раскулачены, расстреляны или посажены в лагеря по 58-й статье. Возможен ли сейчас компромисс между потомками репрессированных и членами культа личности, я не знаю: похоже, выступление Никиты Хрущёва на XX съезде будет аукаться нам ещё очень долго.